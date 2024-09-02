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«Не было уверенности в себе». Янчук — об игре Рублёва в матче с Димитровым на US Open

«Не было уверенности в себе». Янчук — об игре Рублёва в матче с Димитровым на US Open
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 с девятой ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии не хватило уверенности в себе.

«Начало у Андрея не заладилось, он не мог войти в игру, прийти в себя. Во втором сете немного не повезло, оставалось только отыгрываться, и у него почти получилось. Было много невынужденных, ненужных ошибок, где-то вторую безобидную подачу принимал в сетку, где-то в обмене простыми ударами ошибался. У него не было уверенности в себе, а когда её не хватает, начинается повышение риска.

Соперник тоже непростой был. Димитров хоть и ближе к ветеранам, но сохраняет физические возможности. Он уже не лезет в ближний бой, играет умно и разнообразно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2024 Рублёв проиграл Димитрову со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В четвертьфинале Димитров встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Турнирная таблица (М)
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