«Несколько кружек пива не помешает». Даниэль Эванс — о восстановлении после US Open — 2024

184-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс подвёл итоги своего выступления на US Open — 2024. В третьем круге соревнований в США спортсмен из Великобритании проиграл десятой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору — 3:6, 7:6 (7:4), 0:6, 0:6.

«У меня болит пах и бедро с самого первого матча. Я буду в порядке после нескольких дней отдыха. Несколько кружек пива не помешает. Затем я сыграю в Кубке Дэвиса, и, надеюсь, мы выйдем в финал.

Сейчас я хочу как следует отдохнуть. Это важно не только для меня, но и для Алеи (девушка Эванса. — Прим. «Чемпионата») и для моей команды. Когда ты не выигрываешь, это сказывается и на других людях. Смысл жизни не только в том, чтобы каждый день играть в теннис. В жизни есть вещи поважнее», — сказал британец на пресс-конференции.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Эванс в пяти сетах обыграл российского теннисиста Карена Хачанова — 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.