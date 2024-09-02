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Шнайдер — Пегула: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга US Open

Шнайдер — Пегула: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, проходят матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024. В одном из них встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 19:00 мск.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и американской теннисисток.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джессики Пегулы. В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) она обыграла Шнайдер со счётом 6:4, 6:3.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Турнирная таблица (Ж)
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