«Я скрещиваю пальцы за него». Даниэль Эванс рассказал, за кого будет болеть на US Open

184-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс рассказал, что будет поддерживать соотечественника Джека Дрэйпера в оставшейся части US Open — 2024.

«Я надеюсь, что де Минор не зайдёт слишком далеко, потому что я хочу, чтобы это сделал Джек (Дрэйпер. — Прим. «Чемпионата»). Джеку предстоит тяжёлый матч против Махача, и я скрещиваю пальцы за него. Для обретения уверенности в себе ему было бы здорово добиться успеха на US Open», — сказал британец на пресс-конференции.

Сегодня, 2 сентября, приблизительно в 19:30 мск начнётся матч 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024 между 25-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером из Великобритании и 39-м номером рейтинга ATP Томашем Махачем из Чехии.

Даниэль Эванс в третьем круге US Open проиграл 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору — 3:6, 7:6 (7:4), 0:6, 0:6. В первом раунде он в пяти сетах обыграл российского теннисиста Карена Хачанова — 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.