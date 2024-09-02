Новак Джокович вошёл в состав сборной Сербии на матч Кубка Дэвиса с Грецией

Пресс-служба Кубка Дэвиса на своей странице в соцсетях опубликовала состав сборной Сербии на квалификационный матч первой мировой группы с Грецией, который состоится 13-14 сентября в Белграде.

Состав сборной Сербии: Новак Джокович, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.

В других парах квалификационного раунда сыграют:

Хорватия – Литва;

Швеция – Индия;

Казахстан – Дания;

Польша – Южная Корея;

Швейцария – Перу;

Египет – Венгрия;

Норвегия – Португалия;

Австрия – Турция;

Тайвань – Босния и Герцеговина;

Израиль – Украина;

Япония – Колумбия.

Победители получат право сыграть за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса — 2025.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам. В одиночном матче Янник Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:2, 2:6, 7:5.