Новак Джокович вошёл в состав сборной Сербии на матч Кубка Дэвиса с Грецией

Пресс-служба Кубка Дэвиса на своей странице в соцсетях опубликовала состав сборной Сербии на квалификационный матч первой мировой группы с Грецией, который состоится 13-14 сентября в Белграде.
Состав сборной Сербии: Новак Джокович, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.
В других парах квалификационного раунда сыграют:
Хорватия – Литва;
Швеция – Индия;
Казахстан – Дания;
Польша – Южная Корея;
Швейцария – Перу;
Египет – Венгрия;
Норвегия – Португалия;
Австрия – Турция;
Тайвань – Босния и Герцеговина;
Израиль – Украина;
Япония – Колумбия.
Победители получат право сыграть за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса — 2025.
Напомним, в предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам. В одиночном матче Янник Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:2, 2:6, 7:5.