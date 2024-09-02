«Надеюсь, люди меня поддержат». Наварро — о предстоящем матче с Бадосой на US Open

12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о предстоящем матче с 29-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024.
«Я знаю, что это будет трудный матч, Паула очень сильна, она восстановилась после своих физических проблем и победила меня в этом году в Риме. Это будет большой вызов, но вселяет в меня большую уверенность, поскольку я уже выступала на «Артуре Эше». Стадион, где я чувствовала себя на удивление комфортно. Надеюсь, люди поддержат меня», — сказала Наварро на пресс-конференции.
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Напомним, в четвёртом круге на US Open — 2024 Эмма Наварро обыграла действующую чемпионку турнира третью ракетку мира Кори Гауфф со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Паула Бадоса вышла в четвертьфинал, обыграв Ван Яфань со счётом 6:1, 6:2.
- 2 сентября 2024
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