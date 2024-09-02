Евгений Кафельников оценил шансы Дианы Шнайдер на победу в матче с Пегулой на US Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга US Open — 2024 между российской теннисисткой Дианой Шнайдер (18-я в рейтинге WTA) и шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

«Диана проводит прекрасный сезон. Она выжимает из себя максимум. Определённый потенциал в её игре присутствует. Надеюсь, она ещё его использует. Я доволен её выступлением.

Женский теннис вообще очень специфичен. Там можно ожидать чего угодно. Если ожидаешь результата от фаворита, то далеко не всегда так происходит. А иногда появляется такая, как Диана Шнайдер, без особых талантов и предпосылок быть ведущей теннисисткой. И делает то, что мы видим. Пусть старается. Будем болеть за неё. Пожелаем всего наилучшего в сегодняшнем матче», – приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

Встреча пройдёт сегодня, 2 сентября, на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 19:00 мск.