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«Никак не ожидал». Чесноков — о поражении Рублёва в матче с Димитровым на US Open

«Никак не ожидал». Чесноков — о поражении Рублёва в матче с Димитровым на US Open
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков заявил, что шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не использовал свои шансы в матче с девятой ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым в четвёртом круге US Open — 2024.

«Андрей не использовал свои шансы, подарил гейм на подаче в первом сете, дальше всё-таки он сделал брейк во втором сете и не смог его реализовать. У Григора село внимание, а Рублёв, чувствуя поражение, стал играть здорово. В пятом сете Андрей почувствовал вновь шанс на победу и занервничал, очень обидное поражение.
Андрей играл неплохо. Он был в настолько хорошей форме, что я никак не ожидал, что он проиграет Димитрову. У него был очень хороший шанс дойти до полуфинала», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2024 Рублёв проиграл Димитрову со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В четвертьфинале Димитров встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Турнирная таблица (М)
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