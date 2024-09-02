Сегодня, 2 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боржешем (34-й номер рейтинга ATP) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2024.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выйдет ли Даниил Медведев в четвертьфинал US Open — 2024?

Проголосовать также можно здесь.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Португалии.

Медведев и Боржеш провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. Обе игры, состоявшиеся в этом году, выиграл россиянин. Он был сильнее в 1/8 финала Australian Open — 2024 (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) и в первом круге травяного турнира в немецком Галле (7:6 (7:4), 6:4).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.