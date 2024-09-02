«Лёгких матчей с этого момента не будет». Зверев — о четвертьфинале с Фритцем на US Open
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с 12-й ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фритцем на Открытом чемпионате США — 2024.
«В прошлом у нас были очень хорошие матчи, а также очень тяжёлые, особенно на Уимблдоне, я думаю, это был хороший матч. Не был на 100% здоров, не мог двигаться так, как хотел, но это всё равно было хорошо. Разумеется, ожидаю ещё одной тяжёлой битвы. Мы находимся в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Думаю, лёгких матчей с этого момента не будет», — сказал Зверев на пресс-конференции.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
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Александр Зверев
А. Зверев
Ранее стало известно, что Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в этом сезоне. Финал пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
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