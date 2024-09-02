«Нам достаточно друг друга на площадке». Зверев — о взаимодействии с отцом

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об отношениях со своим отцом, а также о похожих ситуациях среди теннисистов.

«Вне корта не провожу времени с отцом, так что это отправная точка. Нам достаточно друг друга на площадке. Мы все взрослые, у всех нас есть семья. Мы все знаем, как создать семью. Мне это нравится, потому что семья всегда рядом, возможно, так ты не так сильно скучаешь по дому. Это зависит от того, какие у тебя отношения на корте и за его пределами.

Знаю, что есть некоторые игроки, у которых тренером является отец и их отношения токсичны, со множеством драк, споров и нездоровых вещей. Должен сказать, что это совсем не наш случай. Мы понимаем друг друга за пределами площадки и как только выходим на площадку. Речь идёт о тренировках, о совершенствовании. Всё работает хорошо, я номер четыре в мире», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в этом сезоне.