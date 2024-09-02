Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина стала амбассадором автоконцерна Lexus в Казахстане

Елена Рыбакина стала амбассадором автоконцерна Lexus в Казахстане
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина стала амбассадором премиального автомобильного бренда Lexus в Казахстане. В рамках партнёрства спортсменка примет активное участие в уникальной программе по вовлечению и развитию детей в теннисе.

«Я счастлива стать амбассадором Lexus Kazakhstan. В первую очередь потому, что будет оказана всесторонняя поддержка детям – начинающим спортсменам. А я как никто другой знаю, как такая поддержка важна для развития в теннисе», – приводит слова Рыбакиной Lexuskz.

В конце июня о сотрудничестве с Lexus объявил и другой казахстанский теннисист Александр Бублик.

Напомним, в конце августа Рыбакина снялась с матча второго круга US Open — 2024 из-за плохого физического состояния, связанного с травмами.

Материалы по теме
Рыбакина попала в новый скандал. Похоже, её многолетнего тренера отстранили от тенниса
Рыбакина попала в новый скандал. Похоже, её многолетнего тренера отстранили от тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android