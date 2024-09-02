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«Постарайтесь наслаждаться». Арина Соболенко поделилась советами для психического здоровья

«Постарайтесь наслаждаться». Арина Соболенко поделилась советами для психического здоровья
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась советами для поддержания ментального здоровья.

«Главное для сохранения психического здоровья — быть окружённым правильными людьми. Что бы ни случилось в вашей жизни, у вас есть люди, которые вас поддержат, которые будут рядом с вами. Думаю, это самая важная часть.

А ещё постарайтесь наслаждаться. На корте вы усердно работаете, боретесь. На крупных турнирах у вас есть выходной, этим днём вы должны наслаждаться. Нужно полностью отделить себя от тенниса. Знаю, что это легко и нелегко одновременно. Думаю, что всё приходит с опытом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2024 Арина Соболенко сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

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