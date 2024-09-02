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Димитров — об успехах после 30: никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть

Димитров — об успехах после 30: никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров объяснил, как смог вернуться на высокий уровень после 30 лет. Сейчас опытному болгарину 33 года.

«Нет никакого секрета. Знаете, одно: я никогда не сдавался, не переставал работать и верить. Конечно, у меня были моменты сомнений, но, когда выигрываешь маленькие битвы с собой, это как бы подталкивает осознавать возможности, которые появляются. Вот почему я всегда говорю, что всегда нужно быть готовым ко всему, что встречается на пути.

И потом, вообще никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть. Я всё ещё чувствую, что тело держится, а игра улучшается. Мне ещё многое предстоит выжать из себя, чтобы не только играть лучше, но и побеждать на более крупных турнирах и продолжать мечтать», — сказал Димитров на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2024 Григор Димитров сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

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