Димитров — об успехах после 30: никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров объяснил, как смог вернуться на высокий уровень после 30 лет. Сейчас опытному болгарину 33 года.

«Нет никакого секрета. Знаете, одно: я никогда не сдавался, не переставал работать и верить. Конечно, у меня были моменты сомнений, но, когда выигрываешь маленькие битвы с собой, это как бы подталкивает осознавать возможности, которые появляются. Вот почему я всегда говорю, что всегда нужно быть готовым ко всему, что встречается на пути.

И потом, вообще никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть. Я всё ещё чувствую, что тело держится, а игра улучшается. Мне ещё многое предстоит выжать из себя, чтобы не только играть лучше, но и побеждать на более крупных турнирах и продолжать мечтать», — сказал Димитров на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2024 Григор Димитров сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.