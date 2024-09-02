Ник Кирьос заявил, что хотел бы потренировать Кори Гауфф на фоне её вылета с US Open
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов потренировать чемпионку US Open – 2023 третью ракетку мира американку Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 23:20 МСК
12
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Кирьос всегда славился мощной и стабильной подачей. Ник вступил в обсуждение данной темы с фанатами тенниса.
Пользователь 1: мой откровенный совет Кори Гауфф – уволить Брэда Гилберта. Он стал главным тренером Кори в ноябре 2023 года, и с тех пор её игра ухудшилась. Брэд любит себя больше, чем кого-либо ещё. Так не работает, когда ты главный тренер.
Пользователь 2: Ник Кирьос должен её тренировать, он был бы невероятным тренером.
Кирьос: я бы её потренировал.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2024
-
18:02
-
18:00
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:43
-
14:43
-
14:42
-
14:25
-
13:41
-
13:23
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:59
-
11:36
-
11:30
-
11:15
-
10:30
-
10:30
-
10:21
-
09:50
-
09:39