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Ник Кирьос заявил, что хотел бы потренировать Кори Гауфф на фоне её вылета с US Open

Ник Кирьос заявил, что хотел бы потренировать Кори Гауфф на фоне её вылета с US Open
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов потренировать чемпионку US Open – 2023 третью ракетку мира американку Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 23:20 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Кирьос всегда славился мощной и стабильной подачей. Ник вступил в обсуждение данной темы с фанатами тенниса.

Пользователь 1: мой откровенный совет Кори Гауфф – уволить Брэда Гилберта. Он стал главным тренером Кори в ноябре 2023 года, и с тех пор её игра ухудшилась. Брэд любит себя больше, чем кого-либо ещё. Так не работает, когда ты главный тренер.
Пользователь 2: Ник Кирьос должен её тренировать, он был бы невероятным тренером.
Кирьос: я бы её потренировал.

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