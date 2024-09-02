Ник Кирьос заявил, что хотел бы потренировать Кори Гауфф на фоне её вылета с US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов потренировать чемпионку US Open – 2023 третью ракетку мира американку Кори Гауфф, которая допустила 19 двойных ошибок в проигранном матче 1/8 финала US Open – 2024 с соотечественницей Эммой Наварро.

Кирьос всегда славился мощной и стабильной подачей. Ник вступил в обсуждение данной темы с фанатами тенниса.

Пользователь 1: мой откровенный совет Кори Гауфф – уволить Брэда Гилберта. Он стал главным тренером Кори в ноябре 2023 года, и с тех пор её игра ухудшилась. Брэд любит себя больше, чем кого-либо ещё. Так не работает, когда ты главный тренер.

Пользователь 2: Ник Кирьос должен её тренировать, он был бы невероятным тренером.

Кирьос: я бы её потренировал.