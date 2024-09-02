Энди Роддик иронично высказался о судейской ошибке в матче Калинской на US Open — 2024

Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик иронично высказался касательно скандального эпизода в матче 15-й ракетки мира россиянки Анны Калинской в третьем круге US Open — 2024.
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Калинская запросила видеоповтор после того, как ей показалось, что её соперница Беатрис Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице, хотя на повторе было видно, как мяч отскочил дважды. Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) признала, что судья допустила ошибку в данном эпизоде.
«Все мы: наконец-то есть возможность повторно посмотреть каждую ситуацию. Вот, пожалуйста, проверяйте. Что может пойти не так?
Судья: поддержи моё пиво», — написал Роддик в социальных сетях.
- 2 сентября 2024
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