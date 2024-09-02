Мартина Навратилова — об Андрее Рублёве: у него есть всё, надо поработать над психологией

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась по поводу психологических проблем российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Он бьёт себя, и негативная энергия просто не может быть полезной. Он продолжает совершать одну и ту же ошибку снова и снова. За него беспокойно. Давай, просто соберись. Андрей только вредит себе, физически и эмоционально. Ему нужно сохранить свою энергию для чего-то хорошо, например, для ударов по мячам. А не для ударов по голове.

У него есть игра, чтобы выиграть крупный турнир, я в это верю. У него есть сильная подача, мощный форхенд, только нужно немного улучшить игру у сетки. Небо — это предел. У этого парня есть всё, просто нужно поработать над психологией», — приводит слова Навратиловой Tennis365.