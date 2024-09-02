Потапова убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля и удалила фото со свадьбы

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) убрала фамилию мужа Александра Шевченко (61-я ракетка мира, представитель Казахстана) из описания своего профиля в социальной сети. Кроме того, из аккаунта исчезли свадебные фото теннисистки, кроме видео, на котором она с подружками невесты.
У Шевченко же последнее опубликованное фото с Потаповой в профиле датировано 2 марта.
Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты вступили в брак. Свадебная церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.
На текущем US Open Потапова дошла до третьего круга, где проиграла чешке Каролине Муховой. Шевченко же дошёл до матча второго раунда, по ходу которого снялся с турнира.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|0
|
|6
|1
- 2 сентября 2024
-
18:31
-
18:19
-
18:02
-
18:00
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:43
-
14:43
-
14:42
-
14:25
-
13:41
-
13:23
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:59
-
11:36
-
11:30
-
11:15
-
10:30
-
10:30
-
10:21