Потапова убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля и удалила фото со свадьбы

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) убрала фамилию мужа Александра Шевченко (61-я ракетка мира, представитель Казахстана) из описания своего профиля в социальной сети. Кроме того, из аккаунта исчезли свадебные фото теннисистки, кроме видео, на котором она с подружками невесты.

У Шевченко же последнее опубликованное фото с Потаповой в профиле датировано 2 марта.

Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты вступили в брак. Свадебная церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

На текущем US Open Потапова дошла до третьего круга, где проиграла чешке Каролине Муховой. Шевченко же дошёл до матча второго раунда, по ходу которого снялся с турнира.