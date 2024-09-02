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Потапова убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля и удалила фото со свадьбы

Потапова убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля и удалила фото со свадьбы
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) убрала фамилию мужа Александра Шевченко (61-я ракетка мира, представитель Казахстана) из описания своего профиля в социальной сети. Кроме того, из аккаунта исчезли свадебные фото теннисистки, кроме видео, на котором она с подружками невесты.

У Шевченко же последнее опубликованное фото с Потаповой в профиле датировано 2 марта.

Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты вступили в брак. Свадебная церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

На текущем US Open Потапова дошла до третьего круга, где проиграла чешке Каролине Муховой. Шевченко же дошёл до матча второго раунда, по ходу которого снялся с турнира.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:40 МСК
Александр Шевченко
61
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		1 0
6 		6 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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