19-летний россиянин Ярослав Дёмин завоевал второй титул ITF в карьере

19-летний российский теннисист Ярослав Дёмин выиграл второй в карьере турнир на уровне ITF.

Дёмин стал чемпионом турнира ITF М15 в Монастире (Тунис), который прошёл на хардовом покрытии. В решающем матче Ярослав (824-я ракетка мира) встречался с 27-летним представителем Турции Алтугом Джеликбилеком (567-й номер рейтинга ATP). Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:4. На вторую партию его соперник не вышел.

Отметим, что свой дебютный титул на взрослом уровне Дёмин завоевал в январе, на турнире ITF M15, проходившем в Манакоре (Испания).

Уроженец Москвы Дёмин – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.