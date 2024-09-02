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«Надеялась на этот момент». Чжэн Циньвэнь — о матче с Ариной Соболенко на US Open

«Надеялась на этот момент». Чжэн Циньвэнь — о матче с Ариной Соболенко на US Open
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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась по поводу предстоящего матча стадии четвертьфинала на US Open — 2024, где она сыграет со вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

«Мне очень нравится играть с ней, и я с нетерпением жду нашего матча. Я знаю, что она одна из лучших теннисисток на хардовых кортах, и я надеялась на этот момент», — приводит слова Циньвэнь Tennis.com.

Напомним, в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2024 Чжэн Циньвэнь обыграла хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Циньвэнь стала первой с 1994 года азиатской теннисисткой (среди женщин и мужчин), два года подряд выходившей в четвертьфинал US Open.

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