Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Паолини

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге она оказалась сильнее пятой ракетки мира итальянки Ясмин Паолини. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Мухова выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 20-летняя Каролина Мухова поборется с победительницей встречи Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22).
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.
- 2 сентября 2024
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