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Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Паолини

Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Паолини
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге она оказалась сильнее пятой ракетки мира итальянки Ясмин Паолини. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 18:10 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Мухова выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 20-летняя Каролина Мухова поборется с победительницей встречи Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.

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