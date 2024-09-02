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Диана Шнайдер — Джессика Пегула: американка выиграла первый сет матча 4-го круга US Open

Диана Шнайдер — Джессика Пегула: американка выиграла первый сет матча 4-го круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, проходят матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте играют 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула. Первый сет остался за американкой со счётом 6:4.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 19:15 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		1
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и американской теннисисток.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джессики Пегулы. В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) она обыграла Шнайдер со счётом 6:4, 6:3.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге, уступив соотечественнице Эмме Наварро.

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