Диана Шнайдер — Джессика Пегула: американка выиграла первый сет матча 4-го круга US Open

Сегодня, 2 сентября, проходят матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте играют 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула. Первый сет остался за американкой со счётом 6:4.
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«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и американской теннисисток.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джессики Пегулы. В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) она обыграла Шнайдер со счётом 6:4, 6:3.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге, уступив соотечественнице Эмме Наварро.
- 2 сентября 2024
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