Чесноков: Самсонова может задавить Свёнтек на US Open
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил шансы на победу 16-й ракетки мира россиянки Людмилы Самсоновой в матче с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024.
US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:00 МСК
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Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Поединок Самсоновой со Свёнтек пройдёт в ночь на 3 сентября, начало приблизительно в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
«Знаете, Свёнтек не любит играть против мощных, скоростных игроков. Самсонова играет очень агрессивно и может задавить Свёнтек, но играет она не всегда стабильно. Я думаю, что Свёнтек будет фаворитом, но у Самсоновой будут шансы на победу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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