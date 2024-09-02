Чесноков: Самсонова может задавить Свёнтек на US Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил шансы на победу 16-й ракетки мира россиянки Людмилы Самсоновой в матче с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024.

Поединок Самсоновой со Свёнтек пройдёт в ночь на 3 сентября, начало приблизительно в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

«Знаете, Свёнтек не любит играть против мощных, скоростных игроков. Самсонова играет очень агрессивно и может задавить Свёнтек, но играет она не всегда стабильно. Я думаю, что Свёнтек будет фаворитом, но у Самсоновой будут шансы на победу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.