«Сейчас я очень счастливый ребёнок». Каролина Мухова — о выходе в 1/4 финала US Open

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге она уверенно обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:3, 6:3).

— В прошлом году вы дошли до полуфинала здесь, а после этого не играли 10 месяцев из-за травмы. Вы всегда верили, что вернётесь сюда и покажете свой лучший теннис?

— Честно говоря, тогда я и не думала, что произойдёт. Я бы сказала, что это была моя самая страшная и серьёзная травма. Я люблю этот вид спорта, поэтому в голове я думала: «Сделаю всё, что смогу, чтобы вернуться сюда и попробовать». Вот я здесь сегодня. Очень благодарна всем людям, которые мне помогли. Сейчас я очень счастливый ребёнок, — сказала Мухова в интервью на корте после матча.