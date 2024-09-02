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«Сейчас я очень счастливый ребёнок». Каролина Мухова — о выходе в 1/4 финала US Open

«Сейчас я очень счастливый ребёнок». Каролина Мухова — о выходе в 1/4 финала US Open
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге она уверенно обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:3, 6:3).

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 18:10 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

— В прошлом году вы дошли до полуфинала здесь, а после этого не играли 10 месяцев из-за травмы. Вы всегда верили, что вернётесь сюда и покажете свой лучший теннис?
— Честно говоря, тогда я и не думала, что произойдёт. Я бы сказала, что это была моя самая страшная и серьёзная травма. Я люблю этот вид спорта, поэтому в голове я думала: «Сделаю всё, что смогу, чтобы вернуться сюда и попробовать». Вот я здесь сегодня. Очень благодарна всем людям, которые мне помогли. Сейчас я очень счастливый ребёнок, — сказала Мухова в интервью на корте после матча.

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