«Сейчас я очень счастливый ребёнок». Каролина Мухова — о выходе в 1/4 финала US Open
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге она уверенно обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:3, 6:3).
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 18:10 МСК
52
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
5
Ясмин Паолини
Я. Паолини
— В прошлом году вы дошли до полуфинала здесь, а после этого не играли 10 месяцев из-за травмы. Вы всегда верили, что вернётесь сюда и покажете свой лучший теннис?
— Честно говоря, тогда я и не думала, что произойдёт. Я бы сказала, что это была моя самая страшная и серьёзная травма. Я люблю этот вид спорта, поэтому в голове я думала: «Сделаю всё, что смогу, чтобы вернуться сюда и попробовать». Вот я здесь сегодня. Очень благодарна всем людям, которые мне помогли. Сейчас я очень счастливый ребёнок, — сказала Мухова в интервью на корте после матча.
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