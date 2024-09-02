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Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин вышла в четвертьфинал парного US Open — 2024

Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин вышла в четвертьфинал парного US Open — 2024
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышла в четвертьфинальный раунд парного разряда Открытого чемпионата США – 2024.

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 18:10 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Х. Дарт Д. Парри

В матче третьего круга Кудерметова и Хаочин (10) со счётом 6:4, 6:4 обыграли тандем Хэрриет Дарт (Великобритания) с Диан Парри (Франция). Встреча дуэтов продлилась 1 час 45 минут. В её рамках Кудерметова и Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Дарт и Парри ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» Кудерметова и Хаочин сразятся с опытной парой, посеянной под первым номером, Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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