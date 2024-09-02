Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин вышла в четвертьфинал парного US Open — 2024

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышла в четвертьфинальный раунд парного разряда Открытого чемпионата США – 2024.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В матче третьего круга Кудерметова и Хаочин (10) со счётом 6:4, 6:4 обыграли тандем Хэрриет Дарт (Великобритания) с Диан Парри (Франция). Встреча дуэтов продлилась 1 час 45 минут. В её рамках Кудерметова и Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Дарт и Парри ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» Кудерметова и Хаочин сразятся с опытной парой, посеянной под первым номером, Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
- 2 сентября 2024
-
20:00
-
19:59
-
19:35
-
19:19
-
19:07
-
18:47
-
18:31
-
18:19
-
18:02
-
18:00
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:43
-
14:43
-
14:42
-
14:25
-
13:41
-
13:23
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:59