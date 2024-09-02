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Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/4 финала US Open, уступив Джессике Пегуле

Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/4 финала US Open, уступив Джессике Пегуле
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2024. В матче четвёртого круга она уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле со счётом 4:6, 2:6.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 19:15 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 Джессика Пегула поборется с победительницей встречи Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.

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