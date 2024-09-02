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Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/4 финала US Open, уступив Джессике Пегуле

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2024. В матче четвёртого круга она уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле со счётом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 Джессика Пегула поборется с победительницей встречи Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.