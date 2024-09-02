Ига Свёнтек — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга US Open

2 и 3 сентября проходят матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024. В одном из них встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Иги Свёнтек. В полуфинале Штутгарта-2022 она обыграла россиянку со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, в третьем круге в Дубае в 2023 году со счётом 6:1, 6:0 и в финале в Пекине-2023 со счётом 6:2, 6:2.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.
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