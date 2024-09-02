Кафельников высказался о поражении Рублёва в 1/8 финала US Open — 2024
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва от девятого номера мирового рейтинга болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала US Open – 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3 в пользу Димитрова.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|6
|6
|3
|
|7 7
|1
|3
|6
9
Григор Димитров
Г. Димитров
«Смотрел, но лучше бы вообще не начинал. На мой взгляд, Андрей уже сам не верит в то, что может выиграть с тем теннисом, который показывает. Мне совершенно непонятна истерика, которую он устроил при счёте 1:2 в первом сете. Это же только начало матча. У меня нет чёткого ответа, почему именно так происходит», — приводит слова Кафельникова GoTennis.
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