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Видео: авиакомпания сделала Джоковичу сюрприз, когда он вылетал из Нью-Йорка

Видео: авиакомпания сделала Джоковичу сюрприз, когда он вылетал из Нью-Йорка
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил неожиданный и оригинальный подарок после поражения на US Open – 2024.

Напомним, чемпион 2023 года Джокович рано завершил выступление на US Open. В третьем круге соревнований Новак (2) со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 проиграл австралийцу Алексею Попырину (28-я ракетка мира).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович возвращался из Нью-Йорка в Белград рейсом авиакомпании Air Serbia. Перевозчик не смог оставить почётного клиента без внимания и поддержки. Компания разместила на борту самолёта, в котором летел Джокович, специальные подушки с надписью «24», что соответствует количеству завоёванных Джоковичем титулов на мэйджорах.

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