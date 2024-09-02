Видео: авиакомпания сделала Джоковичу сюрприз, когда он вылетал из Нью-Йорка
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил неожиданный и оригинальный подарок после поражения на US Open – 2024.
Напомним, чемпион 2023 года Джокович рано завершил выступление на US Open. В третьем круге соревнований Новак (2) со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 проиграл австралийцу Алексею Попырину (28-я ракетка мира).
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович возвращался из Нью-Йорка в Белград рейсом авиакомпании Air Serbia. Перевозчик не смог оставить почётного клиента без внимания и поддержки. Компания разместила на борту самолёта, в котором летел Джокович, специальные подушки с надписью «24», что соответствует количеству завоёванных Джоковичем титулов на мэйджорах.
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