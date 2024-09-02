Видео: авиакомпания сделала Джоковичу сюрприз, когда он вылетал из Нью-Йорка

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил неожиданный и оригинальный подарок после поражения на US Open – 2024.

Напомним, чемпион 2023 года Джокович рано завершил выступление на US Open. В третьем круге соревнований Новак (2) со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 проиграл австралийцу Алексею Попырину (28-я ракетка мира).

Джокович возвращался из Нью-Йорка в Белград рейсом авиакомпании Air Serbia. Перевозчик не смог оставить почётного клиента без внимания и поддержки. Компания разместила на борту самолёта, в котором летел Джокович, специальные подушки с надписью «24», что соответствует количеству завоёванных Джоковичем титулов на мэйджорах.