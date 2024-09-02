22-летний Джек Дрэйпер вышел в четвертьфинал US Open — 2024, обыграв Махача

25-я ракетка мира 22-летний британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в четвертьфинальный раунд US Open – 2024. Для юного Дрэйпера это будет дебютный четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В матче 1/8 финала Дрэйпер (25) со счётом 6:3, 6:1, 6:2 обыграл 39-ю ракетку мира 23-летнего представителя Чехии Томаша Махача.

Встреча Дрэйпера с Махачем продлилась 1 час и 44 минуты. В её рамках Джек 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Томаша пять эйсов, семь двойных ошибок и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал US Open Дрэйпер сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 10) — Джордан Томпсон (Австралия).