Даниил Медведев — Нуну Боржеш: россиянин разгромил соперника в 1-м сете 1/8 финала US Open

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2024 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024. Стартовую партию со счётом 6:0 выиграл Медведев.

Первый сет поединка продлился 23 минуты. За это время Медведеву удалось подать три эйса и реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Медведева. Обе победы Даниил одержал в этом году — в 1/8 финала на Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1), а затем в первом круге турнира ATP-500 в Галле (7:6 (7:4), 6:4).