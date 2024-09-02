Даниил Медведев — Нуну Боржеш: россиянин разгромил соперника в 1-м сете 1/8 финала US Open
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2024 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024. Стартовую партию со счётом 6:0 выиграл Медведев.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
34
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
2-й сет
0 : 1
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет поединка продлился 23 минуты. За это время Медведеву удалось подать три эйса и реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.
Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Медведева. Обе победы Даниил одержал в этом году — в 1/8 финала на Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1), а затем в первом круге турнира ATP-500 в Галле (7:6 (7:4), 6:4).
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