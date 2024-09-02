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Даниил Медведев — Нуну Боржеш: россиянин разгромил соперника в 1-м сете 1/8 финала US Open

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: россиянин разгромил соперника в 1-м сете 1/8 финала US Open
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2024 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024. Стартовую партию со счётом 6:0 выиграл Медведев.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
0 		1
6 		2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет поединка продлился 23 минуты. За это время Медведеву удалось подать три эйса и реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Медведева. Обе победы Даниил одержал в этом году — в 1/8 финала на Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1), а затем в первом круге турнира ATP-500 в Галле (7:6 (7:4), 6:4).

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