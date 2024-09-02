Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрэйпер: мне не хватает Маррея в раздевалке. Скучаю по его вонючей одежде и кроссовкам

Дрэйпер: мне не хватает Маррея в раздевалке. Скучаю по его вонючей одежде и кроссовкам
Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира 22-летний британский теннисист Джек Дрэйпер после выхода в четвертьфинал US Open – 2024 признался, что скучает по завершившему карьеру соотечественнику Энди Маррею.

Стоит отметить, что Дрэйпер стал первым британцем, которому удалось выйти в четвертьфинал US Open, после Маррея в 2016 году.

— Теперь, когда Энди Маррей завершил карьеру, есть ли другие парни в туре, с которыми ты советуешься? Или Энди по-прежнему регулярно пишет тебе?
— О, Энди, конечно, я скучаю. Передаю ему привет. У этого парня была невероятная карьера. Он – икона тенниса. Мне не хватает его в раздевалках. Я скучаю по его вонючим кроссовкам и по его вонючей одежде. Энди – легенда. Если у меня будет хотя бы половина его достижений за карьеру, я буду очень счастливым человеком», — сказал Дрэйпер в интервью на корте.

Материалы по теме
Прощай, сэр Энди! Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере
Прощай, сэр Энди! Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android