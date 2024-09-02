Кафельников: фэйр-плей в теннисе давно нет. Но самая большая беда — допинг

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что отсутствие фэйр-плей – не основная проблема тенниса.

— Что можно сделать с судейским беспределом? Имею в виду недавний инцидент в матче Анны Калинской на US Open – 2024.

— К сожалению, ничего.

— Но ведь у игроков должны быть честь и совесть? Неужели фэйр-плей больше не в моде?

— Его уже давно нет, сейчас не времена Борга, Макинроя, Сампраса и Агасси. Честно говоря, у меня тоже возникает вопрос, почему это происходит. Но самая большая беда — допинг. И это тоже проявление отсутствия фэйр-плей», — приводит слова Кафельникова GoTennis.

Россиянка Анна Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. На повторе момента с Хаддад-Майей видно, как она действительно отбила мяч с укороченного Калинской после двух отскоков. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице. Калинская некоторое время пыталась отстоять своё мнение, однако попытки были тщетными. Кроме того, её соперница проявила безразличие к данной ситуации и сразу пошла на заднюю линию, не желая обсуждать инцидент. Позднее USTA публично признала судейскую ошибку.