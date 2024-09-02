Даниил Медведев — Нуну Боржеш: россиянин в сете от выхода в четвертьфинал US Open — 2024

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2024. Вторую партию со счётом 6:1 выиграл Медведев. Тем самым Медведев повёл 2:0 по сетам в данном поединке (первая партия осталась за Даниилом со счётом 6:0).

Второй сет матча Медведева продлился 35 минут. В его рамках Даниилу удалось реализовать три брейк-пойнта из четырёх и спасти два из двух заработанных соперником.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Медведева. Обе победы Даниил одержал в этом году — в 1/8 финала на Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1), а затем в первом круге турнира ATP-500 в Галле (7:6 (7:4), 6:4).