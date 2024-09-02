Даниил Медведев выиграл сет с «баранкой» на ТБШ впервые с Australian Open — 2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев повесил «баранку» сопернику на турнире «Большого шлема» впервые с Открытого чемпионата Австралии – 2024.
На Australian Open – 2024 Медведев выиграл решающий сет матча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори со счётом 6:0. Далее по ходу сезона на мэйджорах россиянину не удавалось забирать партии, не отдав сопернику ни гейма.
Медведев повторил сет с «баранкой» на ТБШ в 1/8 финала US Open – 2024. Даниил выиграл стартовую партию матча с португальцем Нуну Боржешем со счётом 6:0.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.
Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.
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