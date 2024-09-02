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Даниил Медведев выиграл сет с «баранкой» на ТБШ впервые с Australian Open — 2024

Даниил Медведев выиграл сет с «баранкой» на ТБШ впервые с Australian Open — 2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев повесил «баранку» сопернику на турнире «Большого шлема» впервые с Открытого чемпионата Австралии – 2024.

На Australian Open – 2024 Медведев выиграл решающий сет матча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори со счётом 6:0. Далее по ходу сезона на мэйджорах россиянину не удавалось забирать партии, не отдав сопернику ни гейма.

Медведев повторил сет с «баранкой» на ТБШ в 1/8 финала US Open – 2024. Даниил выиграл стартовую партию матча с португальцем Нуну Боржешем со счётом 6:0.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
0 		1 2
6 		6 2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024.

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.

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