Матч Медведева в 1/8 финала US Open — 2024 был приостановлен из-за пожарной тревоги

Проходящие в данный момент матчи на US Open – 2024 прерваны из-за технических проблем. Причиной инцидента стала пожарная тревога. Сигнализация сработала в здании, где расположен штаб операторов системы Hawk Eye Live.
В частности, был прерван матч чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. Встречу Даниила, как и другие поединки, возобновили почти через шесть минут после тревоги.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024. В данный момент идёт третий сет матча, россиянин выиграл первые два со счётом 6:0 и 6:1.
Фото: трансляция Eurosport
Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.
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