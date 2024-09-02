Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Медведева в 1/8 финала US Open — 2024 был приостановлен из-за пожарной тревоги

Матч Медведева в 1/8 финала US Open — 2024 был приостановлен из-за пожарной тревоги
Комментарии

Проходящие в данный момент матчи на US Open – 2024 прерваны из-за технических проблем. Причиной инцидента стала пожарная тревога. Сигнализация сработала в здании, где расположен штаб операторов системы Hawk Eye Live.

В частности, был прерван матч чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. Встречу Даниила, как и другие поединки, возобновили почти через шесть минут после тревоги.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024. В данный момент идёт третий сет матча, россиянин выиграл первые два со счётом 6:0 и 6:1.

Фото: трансляция Eurosport

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.

Материалы по теме
Медведев повесил «баранку» и пробился в 1/4 финала US Open! Самсонова ждёт матч. LIVE!
Live
Медведев повесил «баранку» и пробился в 1/4 финала US Open! Самсонова ждёт матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android