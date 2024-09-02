Медведев: я играл с Надалем в ковид без зрителей. Но всё равно казалось, что они за него

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей успешной игре на US Open.

Сегодня, 2 сентября, Медведев (5) вышел в четвертьфинал US Open — 2024, со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграв 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Интервью на корте у Даниила брал финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос.

Кирьос: почему тебе нравится играть в Нью-Йорке? Ты один из лучших в мире на этом корте.

Медведев: мне нравится здесь играть. Тот сумасшедший турнир в 2019-м, особенно финал против Рафы (Надаля). Если честно, где бы мы с ним ни играли, трибуны полностью были за него. Однажды мы играли в ковид, зрителей вообще не было. И мне всё равно казалось, что они за него», — сказал Медведев в интервью на корте.