Медведев — Кирьосу: я же тебе проиграл на US Open — 2022, да? Какие приятные воспоминания

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему удаётся оставаться на топ-уровне ATP в последние пять лет.
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Сегодня, 2 сентября, Медведев (5) вышел в четвертьфинал US Open — 2024, со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграв 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Интервью на корте у Даниила брал финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос.
Кирьос: последние пять лет ты один из самых стабильных игроков, сколько работы в это вкладывается?
Медведев: я стараюсь усердно работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда тяжелее выйти на корт потренироваться. У меня менталитет, что если другой парень тренируется больше меня, то у меня меньше шансов выиграть, а я хочу всегда выигрывать. Так что стараюсь тренироваться как можно больше. У меня было много успехов на US Open. В прошлый раз я проиграл в четвёртом раунде… Против тебя же, да? Какие приятные воспоминания (смеётся)», — сказал россиянин в интервью на корте.
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