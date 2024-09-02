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«Если выиграю следующий «Шлем». Даниил Медведев — о новом праздновании

«Если выиграю следующий «Шлем». Даниил Медведев — о новом праздновании
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в интервью с Ником Кирьосом высказался по поводу нового празднования на US Open — 2024.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Кирьос: ты здесь выигрывал и проводил потрясные пресс-конференции. И так отпраздновал, когда выиграл, сказав, что только легенды знают. Заготовил ещё одно какое-нибудь празднование, если продолжишь побеждать?

Медведев: думаю, знаю, что хочу сделать, если выиграю свой следующий «Шлем». Когда выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но отпраздновать не удалось. Лучше сначала выиграть матчи, а потом уже празднование. Ну а пресс-конференции какие есть. Надеюсь, смогу выиграть больше матчей, тогда будет больше возможностей поговорить или сделать что-то сумасшедшее, — сказал Даниил в интервью на корте.

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