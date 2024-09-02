«Если выиграю следующий «Шлем». Даниил Медведев — о новом праздновании
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в интервью с Ником Кирьосом высказался по поводу нового празднования на US Open — 2024.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
34
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Кирьос: ты здесь выигрывал и проводил потрясные пресс-конференции. И так отпраздновал, когда выиграл, сказав, что только легенды знают. Заготовил ещё одно какое-нибудь празднование, если продолжишь побеждать?
Медведев: думаю, знаю, что хочу сделать, если выиграю свой следующий «Шлем». Когда выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но отпраздновать не удалось. Лучше сначала выиграть матчи, а потом уже празднование. Ну а пресс-конференции какие есть. Надеюсь, смогу выиграть больше матчей, тогда будет больше возможностей поговорить или сделать что-то сумасшедшее, — сказал Даниил в интервью на корте.
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