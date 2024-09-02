Даниил Медведев вышел в 11-й четвертьфинал на ТБШ и пятый на US Open

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере и второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В матче 1/8 финала US Open – 2024 Медведев (5) со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграл 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Встреча Медведева с Боржешем продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Даниил девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Таким образом, Медведев вышел в 11-й в карьере четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

За выход в полуфинал US Open — 2024 Медведев сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14).

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.