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Даниил Медведев вышел в 11-й четвертьфинал на ТБШ и пятый на US Open

Даниил Медведев вышел в 11-й четвертьфинал на ТБШ и пятый на US Open
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере и второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В матче 1/8 финала US Open – 2024 Медведев (5) со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграл 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Встреча Медведева с Боржешем продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Даниил девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Таким образом, Медведев вышел в 11-й в карьере четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

За выход в полуфинал US Open — 2024 Медведев сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14).

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.

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