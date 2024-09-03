Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Каролину Возняцки

21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге бразильянка обыграла датчанку Каролину Возняцки в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:3.
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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За время поединка Хаддад-Майя выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Возняцки четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.
За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 Беатрис Хаддад-Майя поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.
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