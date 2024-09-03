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Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Каролину Возняцки

Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Каролину Возняцки
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21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал US Open — 2024. В четвёртом круге бразильянка обыграла датчанку Каролину Возняцки в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:3.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:50 МСК
Каролина Возняцки
71
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Матч продолжался 2 часа 39 минут. За время поединка Хаддад-Майя выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Возняцки четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 Беатрис Хаддад-Майя поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.

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