Рафаэль Надаль впервые высказался о допинг-деле Янника Синнера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые прокомментировал допинг-дело первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«У меня есть положительное или отрицательное качество — я верю в честность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел или намеревался принимать допинг. Правосудие есть правосудие. И мы не должны мириться с ним только тогда, когда они решают то, что мы хотим, чтобы они решили.

Я верю органам, которые принимают подобные решения и делают это на основе того, что они считают верным. Если на него не наложили санкции, то это потому, что судья ясно увидел, что он не принимал допинг. Я не думаю, что его признали невиновным только из-за того, что он – первая ракетка мира. Мнение каждого заслуживает уважения, и моё мнение таково», — приводит слова Надаля The Tennis Letter со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Теннисная общественность по-разному восприняла оправдательный вердикт по делу Синнера, многие обвинили органы в предвзятом отношении к лидеру мирового рейтинга.