Борис Беккер: кем себя возомнила Путинцева… Ужасное отношение к болгёрл на US Open
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на неприятный инцидент в матче третьего круга US Open – 2024, где пятая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини встречалась с казахстанкой Юлией Путинцевой (32-я в мировом рейтинге).
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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5
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл. После одного из розыгрышей Юлия несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка. Позднее теннисистка принесла свои извинения ребёнку.
«Кем себя возомнила Путинцева… Ужасное поведение по отношению к болгёрл», — написал Беккер в социальных сетях.
Отметим, что матч с Паолини Путинцева проиграла со счётом 3:6, 4:6.
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