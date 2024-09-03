Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер: кем себя возомнила Путинцева… Ужасное отношение к болгёрл на US Open

Борис Беккер: кем себя возомнила Путинцева… Ужасное отношение к болгёрл на US Open
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на неприятный инцидент в матче третьего круга US Open – 2024, где пятая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини встречалась с казахстанкой Юлией Путинцевой (32-я в мировом рейтинге).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл. После одного из розыгрышей Юлия несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка. Позднее теннисистка принесла свои извинения ребёнку.

«Кем себя возомнила Путинцева… Ужасное поведение по отношению к болгёрл», — написал Беккер в социальных сетях.

Отметим, что матч с Паолини Путинцева проиграла со счётом 3:6, 4:6.

Материалы по теме
Пожарная тревога не остановила Медведева. Даниил с «баранкой» прошёл в 1/4 финала US Open
Пожарная тревога не остановила Медведева. Даниил с «баранкой» прошёл в 1/4 финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android