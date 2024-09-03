Борис Беккер: кем себя возомнила Путинцева… Ужасное отношение к болгёрл на US Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на неприятный инцидент в матче третьего круга US Open – 2024, где пятая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини встречалась с казахстанкой Юлией Путинцевой (32-я в мировом рейтинге).

Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл. После одного из розыгрышей Юлия несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка. Позднее теннисистка принесла свои извинения ребёнку.

«Кем себя возомнила Путинцева… Ужасное поведение по отношению к болгёрл», — написал Беккер в социальных сетях.

Отметим, что матч с Паолини Путинцева проиграла со счётом 3:6, 4:6.