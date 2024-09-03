Надаль: не думаю, что сравнения со мной вредят Алькарасу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе.

«Я не думаю, что сравнения со мной вредят Алькарасу. Он достаточно хорош, чтобы это не повлияло на него. Он прокладывает свой путь. Он станет одним из лучших в истории», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

Напомним, во втором круге US Open — 2024, который продолжается с 26 августа по 8 сентября, 21-летний Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Надаль, в свою очередь, снялся с Открытого чемпионата США. В последний раз Надаль появлялся на корте на Олимпийских играх в Париже, где также выступал в паре с Алькарасом, дойдя с ним до четвертьфинала.

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