Свёнтек – Самсонова: россиянка проиграла первый сет
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В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч четвёртого круга, в котором 27-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встречается с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.
US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|0
16
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Россиянка проиграла первый сет со счётом 4:6.
Победительница пары встретится с американкой Джессикой Пегулой.
На данный момент счёт в личных противостояниях между Самсоновой и Свёнтек – 3:0 в пользу польки.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
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