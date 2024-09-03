Свёнтек – Самсонова: россиянка проиграла первый сет

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч четвёртого круга, в котором 27-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встречается с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Россиянка проиграла первый сет со счётом 4:6.

Победительница пары встретится с американкой Джессикой Пегулой.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Самсоновой и Свёнтек – 3:0 в пользу польки.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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