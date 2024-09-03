Самсонова проиграла Свёнтек в четвёртом круге US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Самсоновой одна подача навылет и три двойные ошибки.
В следующем круге Свёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
Ига Свёнтек удивила своими футбольными скиллами
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