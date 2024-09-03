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Самсонова проиграла Свёнтек в четвёртом круге US Open

Самсонова проиграла Свёнтек в четвёртом круге US Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Самсоновой одна подача навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Свёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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Ига Свёнтек удивила своими футбольными скиллами

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