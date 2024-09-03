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Де Минор вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Де Минор вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл соотечественника Джордана Томпсона со счётом 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 01:00 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7
0 		6 3 5
             
Джордан Томпсон
32
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. За это время де Минор выполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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