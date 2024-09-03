Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл соотечественника Джордана Томпсона со счётом 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. За это время де Минор выполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: