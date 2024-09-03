В женском одиночном разряде на US Open не осталось ни одной россиянки

В женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США не осталось ни одной российской теннисистки.

Напомним, в матче четвёртого круга россиянка Людмила Самсонова проиграла польке Иге Свёнтек. Она была последней россиянкой в женском одиночном разряде.

Ранее на турнире принимали участие россиянки Камила Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметовабл и Екатерина Александрова.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.