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Определились все четвертьфинальные пары на US Open среди женщин

Определились все четвертьфинальные пары на US Open среди женщин
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Стали известны все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США. Ранее сообщалось, что в женском одиночном разряде на турнире не осталось ни одной россиянки.

Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США)
Чжэнь Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко (Беларусь)
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Мухова (Чехия)
Ига Свёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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