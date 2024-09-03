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Свёнтек покорила достижение Шараповой на турнирах Большого шлема

Свёнтек покорила достижение Шараповой на турнирах Большого шлема
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Польская теннисистка Ига Свёнтек провела сотый матч на турнирах Большого шлема. Она одержала 83-ю победу за 100 матчей на ТБШ и обошла россиянку Марию Шарапову по этому показателю, которая одержала 82 победы в первых 100 играх на турнирах Большого шлема.

Больше побед в первых 100 матчах на ТБШ у Винус Уильямс (85), Серены Уильямс (86), Мартины Хингис (87), Штеффи Граф (87), Крис Эверт (90) и Моники Селеш (93).

В четвёртом круге на Открытом чемпионате США Свёнтек обыграла россиянку Людмилу Самсонову. В четвертьфинале турнира полька встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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